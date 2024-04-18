Техно

Україна розробила дрон, здатний долітати до Сибіру, – Economist

18 Квітня 2024 20:20
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бпла, зброя
Оператор українського розвідувального БПЛА / Фото: DPA

Україна розробила ударний БПЛА, який здатна долати відстань у 3000 км, долітаючи до Сибіру.

Як пише Economist, ця модель виникла через зволікання Заходу в наданні Україні далекобійної зброї.

За словами співрозмовника видання, не всі американські посадовці підтримують позицію США, щоб Україна не повинна бити по російських об’єктах у тилу.

“Вони приватно кажуть нам, щоб ми продовжували”, — каже анонімний виробник безпілотників і додає, що в найближчі місяці українська програма безпілотників розшириться.


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