Україна розробила дрон, здатний долітати до Сибіру, – Economist

Україна розробила ударний БПЛА, який здатна долати відстань у 3000 км, долітаючи до Сибіру.

Як пише Economist, ця модель виникла через зволікання Заходу в наданні Україні далекобійної зброї.

За словами співрозмовника видання, не всі американські посадовці підтримують позицію США, щоб Україна не повинна бити по російських об’єктах у тилу.

“Вони приватно кажуть нам, щоб ми продовжували”, — каже анонімний виробник безпілотників і додає, що в найближчі місяці українська програма безпілотників розшириться.