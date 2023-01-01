Україна переможе у 2023 році: Брінк відреагувала на новорічну атаку

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк назвала атаку росіян у новорічну ніч боягузливою і заявила, що в Сполучених Штатах упевнені в перемозі України у 2023 році.

“Неймовірно. Росія холодно і боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Путін, схожe, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка абсолютно впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!”, – написала пані посол.

Неймовірно. Росія холодно і боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Путін, схожe, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка абсолютно впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні! — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 1, 2023