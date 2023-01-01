Політика

Україна переможе у 2023 році: Брінк відреагувала на новорічну атаку

1 Січня 2023 17:23
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сша, обстріл

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк назвала атаку росіян у новорічну ніч боягузливою і заявила, що в Сполучених Штатах упевнені в перемозі України у 2023 році.

“Неймовірно. Росія холодно і боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Путін, схожe, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка абсолютно впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!”, – написала пані посол.


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