Політика

Україна отримає військової допомоги від США на $375 млн
26 Вересня 2024 07:09
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допомога, пентагон, сша, україна
Пентагон / Вікіпедія

Україна отримає від США нову військову допомогу у розмірі $375 мільйонів. 

Про це повідомляє сайт Пентагону.

 “Сьогодні Міністерство оборони (МО) США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для забезпечення України інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією. 

Це включає в себе дозвіл на надання пакету президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), який оцінюється в 375 мільйонів доларів США, для забезпечення України додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб, включаючи: зброю класу “повітря-земля”, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніку і протитанкові озброєння”.

До нового пакета увійшли зокрема: 

  • Боєприпаси класу “повітря-земля”;
  • Боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • Ракети TOW (американська важка протитанкова керована ракета (ПТКР) – ред.);
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • Броньовані машини охорони M1117;
  • Протимінні автомобілі з захистом від засідок (MRAP);
  • Легкі тактичні машини;
  • Броньовані мостові системи;
  • Стрілецька зброя;
  • Патрульні катери;
  • Саперна техніка та боєприпаси;
  • Запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

У Пентагоні також зазначили, що це вже шістдесят шостий транш обладнання, який адміністрація Байдена надасть Україні зі складів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року.

Американське оборонне відомство додало, шо Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 країнами-членами і партнерами Альянсу для надання Україні підтримки, необхідної для перемоги у війні.


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Україна отримає військової допомоги від США на $375 млн
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