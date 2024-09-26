Україна отримає військової допомоги від США на $375 млн

Україна отримає від США нову військову допомогу у розмірі $375 мільйонів.

Про це повідомляє сайт Пентагону.

“Сьогодні Міністерство оборони (МО) США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для забезпечення України інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією.

Це включає в себе дозвіл на надання пакету президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), який оцінюється в 375 мільйонів доларів США, для забезпечення України додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб, включаючи: зброю класу “повітря-земля”, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніку і протитанкові озброєння”.

До нового пакета увійшли зокрема:

Боєприпаси класу “повітря-земля”;

Боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

Ракети TOW (американська важка протитанкова керована ракета (ПТКР) – ред.);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

Броньовані машини охорони M1117;

Протимінні автомобілі з захистом від засідок (MRAP);

Легкі тактичні машини;

Броньовані мостові системи;

Стрілецька зброя;

Патрульні катери;

Саперна техніка та боєприпаси;

Запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

У Пентагоні також зазначили, що це вже шістдесят шостий транш обладнання, який адміністрація Байдена надасть Україні зі складів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року.

Американське оборонне відомство додало, шо Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 країнами-членами і партнерами Альянсу для надання Україні підтримки, необхідної для перемоги у війні.