Політика

Україна отримає від ЄС транш у 1,5 млрд євро 

15 Грудня 2023 17:51
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україна, єс, фінансова допомога

Європейська комісія схвалила перерахування Україні останнього траншу з цьогорічної програми макрофінансової допомоги, який дозволить підтримати фінансову стабільність уряду.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн нагадала, що наразі лишається не перерахованим Києву півтора мільярда євро з суми, виділеної для України.

“Найближчими днями ми перерахуємо 1,5 млрд євро – останній транш у програмі цього року”, – заявила вона. Як відомо, перерахування коштів МФД здійснюється за умови виконання певних умов, однак програма для України має на меті підтримку стабільності бюджету під час війни.

На рік був передбачений пакет макрофінансової підтримки загальним обсягом 18 млрд євро, з них 16,5 млрд євро вже перераховані Києву.

Урсула Фон дер Ляєн вважає, що ця сума допоможе Україні протриматися до затвердження Євросоюзом нової програми на суму 50 млрд. “Це допоможе профінансувати витрати на початку 2024 року, створивши невеликий, але важливий міст”, – пояснила вона.


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