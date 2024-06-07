Україна отримає від Швейцарії понад 60 млн євро на підтримку у сфері цифровізації

7 червня уряд Швейцарії затвердив допомогу Україні у сфері цифровізації на суму 58,7 млн швейцарських франків (60,5 млн євро).

Про це повідомили на урядовому сайті Швейцарії.

Таким чином Швейцарія сприяє демократичним реформам в Україні через цифровізацію та водночас підвищує прозорість державних послуг, йдеться в повідомленні.

“З початку російської агресії проти України ситуація з безпекою в країні значно погіршилася. Мільйони українців були вимушено переміщені, і для того, щоб забезпечити їм доступ до державних послуг, ці послуги повинні бути доступні в цифровому форматі”, – кажуть в уряді Швейцарії.

Допомога для України буде надходити протягом 2024-2028 років.