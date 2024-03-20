Політика

Україна отримає від Нідерландів 350 мільйонів євро

20 Березня 2024 21:54
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україна, Нідерланди, фінансова допомога
Прапор Нідерландів / Getty Images

Україна отримає від Нідерландів 350 мільйонів євро військової допомоги.

Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті нідерландського МО.

Зокрема, 150 мільйонів євро підуть на закупку боєприпасів класу “повітря-земля” для винищувачів F-16.

Водночас Нідерланди знову відправляють (із раніше обіцяних) літаки до Румунії, які використовуватимуться у навчальному центрі для українських і румунських пілотів. Мовиться не лише про самі F-16, а й про всі супутні запчастини та снаряди.

“Нідерланди разом з Данією та США очолюють коаліцію ВПС у межах “Рамштайну”. 18 нідерландських винищувачів були надані для навчань в Румунії. Ще 24 літаки, які залишилися, призначені для постачання в Україну. Частину з них наразі готують, що робиться за погодженням із партнерами по коаліції”, — вказали у відомстві.

У Міноборони також поінформували, що Нідерланди виділяють понад 200 мільйонів євро на закупівлю безпілотних літальних апаратів.

Планується закупити значну кількість безпілотників ISR (Intelligence Surveillance Reconaissance) і передати їх Україні, що буде зроблено в координації з партнерами та українськими Збройними силами.

“Ці БПЛА вже використовуються і добре зарекомендували себе на полі бою”, — підкреслила Кайса Оллонгрен.


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