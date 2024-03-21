Політика

Україна отримає від Нідерландів 2 млрд євро на військові потреби – Рютте

21 Березня 2024 21:21
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україна, Нідерланди, фінансова допомога
Марк Рютте / Getty Images

У 2024 році Нідерланди виділять 2 мільярди євро на військову допомогу України. Воно включатиме підтримку чеської ініціативи та спорядження F-16.

Про це 21 березня розповів прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час Київського Безпекового Форуму, повідомляє “Суспільне”.

За словами Рютте, це фінансування включає 250 млн євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів.

“І це не останній наш внесок. Ми також наполегливо працюємо, аби 24 нідерландські літаки F-16 якомога швидше опинилися в небі над Україною”, — сказав Рютте.

Він також наголосив, що не менш важливим є питання відповідальності та відновлення справедливості після закінчення війни. Це найважливіша частина “Формули миру” президента України Володимира Зеленського, сказав Рютте.

Прем’єр додав, що 2-го квітня Нідерланди як співорганізатори приймуть в Гаазі конференцію “Відновлення справедливості для України”.

“Мета заходу в тому, щоб підбити підсумки досягнутого та визначитися, що буде далі”, —  сказав Рютте.


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