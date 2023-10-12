Україна отримає від Литви новий пакет допомоги

Литва готує новий пакет військової допомоги, в який, зокрема, увійдуть пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас підкреслив, що країна формує свої пакети підтримки для України відповідно до найбільших потреб і пріоритетів України.

Так, найближчим часом Литва передасть пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS, а також спільно з окремими країнами-членами ЄС замовляються боєприпаси калібру 155 мм для Збройних Сил України.

Крім того, за словами Анушаускаса, пріоритетом на даний момент є обладнання для розмінування, яке Литва та інші країни могли б допомогти придбати.

“І ми готові виділити значну частину власних коштів на ці цілі”, – сказав міністр.

Він також додав, що незабаром Литва передасть Україні електрогенератори та інше обладнання, необхідне для холодної пори року.