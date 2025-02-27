Україна отримає від Ірландії радіолокаційні станції Giraffe

Премʼєр-міністр Ірландії Міхаель Мартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що його країна передасть Україні радари Giraffe.

Як повідомили в Офісі президента, сторони обговорили питання безпеки, кроки до завершення війни та необхідність збереження єдності України, Європи та США.

Також йшлося про контроль повітряного простору, участь Ірландії в коаліції з розмінування та в тренувальній місії ЄС для українських військових.

Окремо піднімалися теми безпеки дітей у школах, зокрема будівництва укриттів, реформи шкільного харчування та ініціативи України з надання продовольчої допомоги Сирії.

Радара Giraffe Mark IV / Кадр з відео

Girаffe Mk IV – це мобільна радіолокаційна система раннього виявлення та управління повітряною обороною, розроблена шведською компанією Saab.

Радар Giraffe Mk IV встановлений на шасі гусеничного всюдихода BV206. Дальність виявлення становить до 50 кілометрів, станція може супроводжувати до 20 цілей одночасно.