Суспільство

Україна отримає від Бельгії 1 млн євро на протимінну діяльність 
11 Липня 2024 12:29
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бельгія, допомога, україна
Прапор Бельгії / Freepik

Україна отримаєу 1 млн євро від Бельгії для реалізації проєкту ПРООН з протимінної діяльності.

Про це повідомляється на сайті ПРООН в Україні .

“Цей значний внесок, який здійснюватимуть до 31 грудня 2025 року, сприятиме зусиллям, спрямованим на вирішення нагальної проблеми вибухонебезпечних залишків війни в країні. Україна вважається найбільш забрудненою мінами державою світу, чверть її території потенційно забруднена”, — зазначається у повідомленні.

Йдеться про посилення безпеки та захисту громад, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, підтримку гуманітарного розмінування, а також створення більш безпечного середовища для економічного та соціального розвитку України.

Посол Бельгії в Україні Пітер Ван Де Вельде зазначив, що фінансова угода демонструє зобов’язання його країни підтримувати Україну.

“Бельгія віддана справі підтримки України у її зусиллях щодо зменшення небезпеки, яку становлять наземні міни та вибухонебезпечні залишки війни. Цей внесок підкреслює нашу відданість гуманітарній допомозі та сприянню довгостроковому миру і стабільності в регіоні”, — сказав дипломат.

Проєкт ПРООН з протимінної діяльності в Україні покликаний зменшити загрозу й вплив наземних мін і вибухонебезпечних пережитків війни за допомогою низки заходів, зокрема операцій з обстеження та розмінування, інформування про ризики, надання допомоги постраждалим та адвокації протимінної діяльності. Проєкт також фокусується на розбудові потенціалу державних органів з метою підвищення їхньої спроможності ефективно керувати та координувати зусилля з протимінної діяльності.

Проєкт реалізовуватимуть одночасно на національному та обласному рівнях для комплексного планування, координації та ефективного управління в межах п’яти основних напрямків протимінної діяльності:

обстеження та розмінування,

інформування про ризики,

пов’язані з вибухонебезпечними предметами (ІРВНП),

надання допомоги постраждалим

адвокація та утилізація залишків вибухонебезпечних предметів (коли це можливо).

Проєкт ґрунтується на роботі системи ООН в цілому і має на меті доповнити роботу інших суб’єктів, що працюють у цій сфері, через партнерство, співпрацю та координацію.

Донорами Проєкту ПРООН з протимінної діяльності є уряди Бельгії, Хорватії, Данії, Франції, Республіки Корея, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії.


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