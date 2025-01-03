Україна отримала від росіян понад 50 тисяч запитів про зниклих безвісти солдатів РФ

Російські родичі подали через проєкт “Хочу найти” понад 50 тисяч запитів про зниклих безвісти військовослужбовців, які брали участь у війні проти України. Про це повідомив Богдан Охріменко, керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в інтерв’ю АрміяInform.

Проєкт виник після того, як на телефонну лінію “Хочу жить” (центр прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон) почали звертатися родичі російських військових із проханням знайти їхніх зниклих близьких. “Спершу ми створили окрему лінію для таких звернень, але згодом стало зрозуміло, що це потребує більш масштабного підходу. На сьогодні ми отримали понад 50 тисяч запитів, і це тільки ті люди, які не бояться звертатися до нас”, — розповів Охріменко.

На закритому засіданні в Держдумі РФ оголосили про 48 тисяч безвісти зниклих російських військових, хоча реальні цифри значно вищі. За українськими підрахунками, загальна кількість зниклих може перевищувати 100 тисяч.

Згідно з даними Міноборони України, у 2024 році безповоротні та санітарні втрати російської армії склали 430 790 осіб — це еквівалент 36 мотострілецьких дивізій.