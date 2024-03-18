Україна не збирається продовжувати контракт із “Газпромом”

Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що Київ не має наміру укладати жодних додаткових угод або пролонгувати дію угоди з Росією щодо транзиту газу.

Цей контракт діє до 31 грудня 2024 року, уточнив міністр в ефірі Національного телемарафону.

Галущенко також наголосив, що українська газотранспортна система, включно із системою підземних газових сховищ, минулого року пройшла “стрес-тест” і готова до функціонування без транзиту газу. Міністр енергетики при цьому не дав пояснення, чи буде можливим продовження транспортування газу з Росії в обхід контрактів з російською компанією “Газпром”.

“Є ініціатива ЄС RepowerEU, яка передбачає, що до 2027 року європейські країни повністю позбудуться російського газу, не тільки трубопровідного, а й усього газу, включно з СПГ”, – сказав Галущенко.

Очільник Міненергетики зауважив, що сьогодні на ринку є достатньо альтернатив російському газу і низка європейських країн уже пішли цим шляхом. Зокрема, Німеччина за півтора останніх року звела залежність від російського газу практично до нуля. Галущенко додав, що Україна також активно посилює свою енергетичну безпеку і незалежність, зокрема за рахунок нарощування внутрішнього газовидобутку.