Політика

Україна не виграє війну без США – голова МЗС Литви

26 Березня 2024 11:14
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війна, сша, україна, мзс, Литва
Габріелюс Ландсбергіс / Getty Images

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час зустрічі з Ентоні Блінкеном у Вашингтоні заявив, що якщо США не продемонструють лідерство, Україна не переможе у війні.

Про це повідомляє литовське МЗС.

Згідно з повідомлення литовського зовнішньополітичного відомства, на спільній зустрічі очільників МЗС Литви, Латвії та Естонії з американським колегою Ентоні Блінкеном обговорили “питання регіональної безпеки, продовження допомоги Україні та ключові цілі саміту НАТО у Вашингтоні”.

“Якщо ми продовжуватимемо малювати для себе червоні лінії замість того, щоб розробляти плани перемоги України, Росія та інші авторитарні країни продовжуватимуть свою агресію. Без лідерства США Україна не зможе виграти цю війну”, – заявив Ландсбергіс.

Окрім цього, литовський міністр подякував США за військову присутність у країнах Балтії, додавши, що “трансатлантичний зв’язок є ключовим фактором у забезпеченні європейської безпеки та заснованого на правилах міжнародного порядку”.


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