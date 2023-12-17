Політика

Україна має тримати чисельність ЗСУ на рівні 1,1 млн, – вважає Буданов

17 Грудня 2023 20:29
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мобілізація, буданов

Голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що українські збройні сили неможливо поповнити без додаткової мобілізації. За його словами, чисельність ЗСУ необхідно підтримувати на рівні 1,1 млн. військовослужбовців.

Як сказав Буданов під час дискусійної панелі «2024: виклики та перспективи», система відправлення добровольців до української армії такого обсягу забезпечити не зможе. Він уточнив, що чисельність армії в 1,1 млн. — це «дещо умовна цифра», тому що точні розміри ЗСУ — це державна таємниця.

Без мобілізації неможливо. Потрібно відвернути такі думки, що з мобілізації можна відійти. Не можна. Мільйон сто не покриє жодного рекрутингу. У нас немає стільки людей, які хочуть робити будь-що. Я вже не говорю про те, щоб воювати

В останні місяці українська армія особливо старанно залучає до армії добровольців: їх шукають у конкретні підрозділи на сайтах рекрутингу.

Міноборони запропонувало фінансово нагороджувати добровольців: за їхньою ідеєю, якщо будь-яка людина добровільно підписує контракт із ЗСУ, на його ім’я відразу відкривається банківська карта з певною сумою грошей.

Тим часом депутат Верховної Ради Мар’яна Безугла у своєму фейсбуці повідомила про підготовку законопроекту, згідно з яким змінюються правила мобілізації. Військовому обліку підлягатимуть і жінки, а також значно скоротиться кількість людей, які мають право на відстрочку. Законопроект наразі не опубліковано.


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