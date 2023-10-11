Україна має намір продовжувати насутп і взимку – голова Об’єднаного комітету начштабів США

У зимові місяці вести бойові дії стає складніше, але Україна має намір продовжувати свої наступальні операції, повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США Чарльз Браун за результатами засідання у форматі “Рамштайн”.

“Я думаю, що вислухавши сьогодні вранці, а також вислухавши сьогодні вдень усі вклади кожної з країн, я відчуваю, що ми ставимо Україну в хороше становище. Я розумію, що в зимові місяці це стає складніше, але Україна має намір продовжувати свої наступальні операції протягом зимових місяців, і я вірю, ґрунтуючись на тому, що я почув сьогодні від кожної з країн, що ми робимо все правильно для їх успіху”, – сказав Браун на брифінгу з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном ІІІ у Брюсселі за результатами 16-го засідання Контактної групи з оборони України.