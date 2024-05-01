Суспільство

Україна хоче обмежити зйомки своєї території з космосу

1 Травня 2024 17:45
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міноборони, космос
Супутник компанії Planet Labs / Фото: Вікіпедія

Представники Міноборони зустрілись із представниками компанії, яка, єдина у світі, забезпечує щодобову фотозйомку всієї території планети з роздільною здатністю 3-5 метрів.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Однією з цілей зустрічі було обговорення механізмів обмеження космічних зйомок території України в умовах воєнного стану.

Також Міноборони планує продовження контракту з компанією задля замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки.

“Щодня супутникові компанії ведуть зйомку території України. Ці зображення може замовляти ворог — через підставні компанії. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами та ​​спільно реалізувати механізм щодо обмеження використання знімків нашої території”, — підкреслила заступник Міністра оборони Катерина Черногоренко.

На її думку, ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній.

“В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом”, — заявила Катерина Черногоренко.

За її словами, Міністерство оборони вже опрацьовує міжнародні нормативно-правові механізми для протидії застосування космічної розвідки у війні проти України.


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