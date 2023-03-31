Україна бойкотуватиме змагання за участю росіян

Українським спортсменам заборонено брати участь у змаганнях, до яких будуть допущені атлети з Росії чи Білорусі. Відповідне рішення було ухвалено кабінетом міністрів України, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр кабміну Олег Немчинов.

За його словами, це протокольне рішення запропонував міністр молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт. Воно поширюється на всі змагання, включно з відбірковими турнірами до літніх Олімпійських ігор, які відбудуться у 2024 році у Парижі. Немчинов додав, що участь представників українських федерацій у змаганнях, де представлені росіяни та білоруси, може загрожувати федераціям позбавленням національних статусу.

Постанова уряду стала відповіддю на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо участі у змаганнях атлетів із Росії та Білорусі.

28 березня після чотиримісячних консультацій виконком МОК, який відклав ухвалення рішення щодо Олімпіади-2024 у Парижі, рекомендував міжнародним федераціям допускати до стартів російських і білоруських спортсменів, які не підтримували війну, як нейтральні атлети.

Президент МОК Томас Бах вказав разом з тим, що команди з Росії та Білорусі не можуть розглядатися як учасники міжнародних змагань. Рекомендація з допуску стосується лише тих, хто змагається в індивідуальних видах спорту.

МОК також порадив не допускати на змагання спортсменів, які мають зв’язок із російською чи білоруською армією, із силовими структурами та органами безпеки цих країн. Тим часом багато провідних російських спортсменів виступають за ЦСКА, “Динамо” і є офіцерами Збройних Сил, МВС або Росгвардії.