Спорт

Україна бойкотуватиме змагання за участю росіян

31 Березня 2023 08:08
34
читать на русском →
олімпіада

Українським спортсменам заборонено брати участь у змаганнях, до яких будуть допущені атлети з Росії чи Білорусі. Відповідне рішення було ухвалено кабінетом міністрів України, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр кабміну Олег Немчинов.

За його словами, це протокольне рішення запропонував міністр молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт. Воно поширюється на всі змагання, включно з відбірковими турнірами до літніх Олімпійських ігор, які відбудуться у 2024 році у Парижі. Немчинов додав, що участь представників українських федерацій у змаганнях, де представлені росіяни та білоруси, може загрожувати федераціям позбавленням національних статусу.

Постанова уряду стала відповіддю на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо участі у змаганнях атлетів із Росії та Білорусі.

28 березня після чотиримісячних консультацій виконком МОК, який відклав ухвалення рішення щодо Олімпіади-2024 у Парижі, рекомендував міжнародним федераціям допускати до стартів російських і білоруських спортсменів, які не підтримували війну, як нейтральні атлети.

Президент МОК Томас Бах вказав разом з тим, що команди з Росії та Білорусі не можуть розглядатися як учасники міжнародних змагань. Рекомендація з допуску стосується лише тих, хто змагається в індивідуальних видах спорту.

МОК також порадив не допускати на змагання спортсменів, які мають зв’язок із російською чи білоруською армією, із силовими структурами та органами безпеки цих країн. Тим часом багато провідних російських спортсменів виступають за ЦСКА, “Динамо” і є офіцерами Збройних Сил, МВС або Росгвардії.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Березня 2023 08:47
70

П’ятеро людей зазнали поранень після нічної атаки на Харків та область
31 Березня 2023 09:54
0

Росія стає головою Ради безпеки ООН. Що це означає для України
31 Березня 2023 08:23
13

Туреччина схвалила вступ Фінляндії до НАТО
31 Березня 2023 08:08
34

Україна бойкотуватиме змагання за участю росіян
31 Березня 2023 07:37
17

У Бахмуті за добу відбито 22 ворожі атаки – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки