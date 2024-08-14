Суспільство

Україна атакувала окупантів на Курщині винищувачем Су-27 – Forbes
14 Серпня 2024 10:28
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зсу, літак, рф
Су-27 / Вікіпедія

Сили оборони застосовувати власну авіацію на Курщині, атакувавши омандний пункт росіян у селищі Тьоткіне винищувачем Су-27.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що український винищувач вразив російський командний пункт у селищі Теткіне, за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. Примітно, що це, ймовірно, був застарілий радянський літак Су-27, а не один із нещодавно поставлених Україні F-16.

Напередодні, як кажуть журналісти, у мережі з’явилися перші відео, на яких нібито українські бійці кидають бомби Joint Direct Attack Munition американського виробництва по цілях у Курській області.

Припускається, що українські військові розгорнули “значну кількість” батарей протиповітряної оборони, а також засобів радіоелектронної боротьби, які можуть блокувати радіосигнали, а в деяких випадках навіть скидати бомби з супутниковим наведенням.


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