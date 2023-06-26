Угорщина знову заблокувала транш ЄС на військову допомогу Україні

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель 26 червня заявив, що досі немає домовленості про виплату чергового, восьмого траншу коштів тим країнам, які переозброюють Україну. Йдеться про півмільярда євро для компенсації понесених витрат.

Перерахування грошей із Європейського фонду світу блокується Угорщиною. Причина — включення Україною угорського банку OTP Bank до так званого списку ганьби, тобто міжнародних спонсорів війни. Це питання було однією із тем зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

«Ми готові змінити своє рішення, якщо українці покладуть край ситуації, коли найбільший угорський банк перебуває у списку спонсорів війни», — заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Крім того, голова угорської дипломатії заявив, що Будапешт не підтримає євроінтеграцію України, допоки не буде вирішено проблему з правами нацменшин у Закарпатті.