Економіка

Угорщина знову заблокувала транш ЄС на військову допомогу Україні

26 Червня 2023 20:38
26
читать на русском →
фінансова допомога

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель 26 червня заявив, що досі немає домовленості про виплату чергового, восьмого траншу коштів тим країнам, які переозброюють Україну. Йдеться про півмільярда євро для компенсації понесених витрат.

Перерахування грошей із Європейського фонду світу блокується Угорщиною. Причина — включення Україною угорського банку OTP Bank до так званого списку ганьби, тобто міжнародних спонсорів війни. Це питання було однією із тем зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

«Ми готові змінити своє рішення, якщо українці покладуть край ситуації, коли найбільший угорський банк перебуває у списку спонсорів війни», — заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Крім того, голова угорської дипломатії заявив, що Будапешт не підтримає євроінтеграцію України, допоки не буде вирішено проблему з правами нацменшин у Закарпатті.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Червня 2023 21:30
25

Зеленський відвідав позиції Сил оборони на бердянському напрямку
26 Червня 2023 21:19
120

Надходить скупа інформація про десант біля Антонівського мосту на лівому березі Дніпра
26 Червня 2023 20:13
39

США завтра оголосять про новий пакет військової допомоги Україні – Reuters
26 Червня 2023 19:38
59

На Мелітопольському напрямку є просування на 1,5 км
26 Червня 2023 18:47
41

Генштаб: Найгарячіше було на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
усі думки