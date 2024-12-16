Угорщина заблокувала внесення Гундяєва до санкційних списків ЄС

Угорщина заблокувала включення до санкційних списків патріарха Кирила (Михайла Гундяєва), повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

“Санкції проти священнослужителів позбавили б навіть останньої надії на мир”, – сказав міністр.

За словами Сіярто, Будапешту також вдалося домогтися виключення з чергового санкційного списку російського Олімпійського комітету, а також постпреда Росії при ООН Василя Небензі.

Про ухвалення 15-го пакета санкцій Євросоюзу було офіційно оголошено 16 грудня. Під обмеження потрапили 54 фізичних і 30 юридичних осіб, зокрема заступник гендиректора “Газпром-медіа” Тіна Канделакі та співачка Лариса Доліна.

Керівництво РПЦ і патріарх Кирило неодноразово у своїх публічних заявах фактично висловлювали підтримку вторгненню військ РФ в Україну. Уперше санкції проти Кирила в ЄС хотіли запровадити ще 2022 року, однак тоді цей крок теж заблокувала Угорщина.