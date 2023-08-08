Суспільство

Угорщина погодила призначення посла України

8 Серпня 2023 18:51
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Угорщина, україна, посол

Президентка Угорщини Каталін Новак 8 серпня надала згоду на призначення нового посла України, професора Ужгородського національного університету, військовослужбовця ЗСУ Федора Шандора.

Про це повідомляє угорський телеканал ATV.

Прохання про агреман для Федора Шандора до Будапешта Київ надіслав ще кілька місяців тому, але угорська сторона схвалила його лише зараз.

За даними ЗМІ, причиною нібито було небажання президента України Володимира Зеленського спілкуватись із угорською президенткою. Чим саме пояснюється рішення Каталін Новак надати агреман зараз, не уточнюється.

Водночас, нагадує ATV, президентка Угорщини має відвідати Київ 23 серпня для участі в саміті Кримської платформи, а перед тим – здійснити візит на Закарпаття й зустрітись із представниками угорської меншини.

Тепер підписаний Новак агреман передадуть до Міністерства закордонних справ Угорщини для контрасигнації міністром Петером Сійярто. Рішення опублікують після прибуття Шандора в Будапешт і вручення вірчих грамот президентці Угорщини.

Нагадаємо, ім’я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він пішов добровольцем в українську армію після нападу Росії на Україну в лютому минулого року і  читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.


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