Угорець намагався вивезти українку за кордон задля сексуальної експлуатації

Громадянин Угорщини намагався вивезти українку за кордон задля сексуальної експлуатації.

Про це повідомляє прессслужба ДПСУ.

“Під час переправлення 27-річної українки за кордон прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції затримали громадянина Угорщини. Іноземець мав намір вилетіти зі своєю жертвою до Королівства Камбоджі”, – повідомляють прикордонники.

Встановлено, що зловмисник познайомився з дівчиною в соцмережах і, скориставшись її скрутним життєвим становищем, схилив до роботи в борделях.

У результаті обшуків у фігуранта вилучили грошові кошти, банківські картки, чорнові записи й автомобіль, що використовувався як засіб вчинення злочину.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.