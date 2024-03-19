Кримінал

Угорець намагався вивезти українку за кордон задля сексуальної експлуатації

19 Березня 2024 11:06
читать на русском →
кордон, дпсу
Ілюстративне фото / ДПСУ

Громадянин Угорщини намагався вивезти українку за кордон задля сексуальної експлуатації.

Про це повідомляє прессслужба ДПСУ.

“Під час переправлення 27-річної українки за кордон прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції затримали громадянина Угорщини. Іноземець мав намір вилетіти зі своєю жертвою до Королівства Камбоджі”, – повідомляють прикордонники.

Встановлено, що зловмисник познайомився з дівчиною в соцмережах і, скориставшись її скрутним життєвим становищем, схилив до роботи в борделях.

У результаті обшуків у фігуранта вилучили грошові кошти, банківські картки, чорнові записи й автомобіль, що використовувався як засіб вчинення злочину.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Березня 2024 09:13

Українські безпілотники вивели з ладу 15% нафтопереробних потужностей Росії, – Bloomberg
19 Березня 2024 11:06

Угорець намагався вивезти українку за кордон задля сексуальної експлуатації
19 Березня 2024 09:29

ЄС готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії, – FT
19 Березня 2024 08:55

Росіяни за добу вбили трьох жителів Херсонщини
19 Березня 2024 08:34

Окупанти вдарили з С-300 по підприємству на Харківщині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
усі думки