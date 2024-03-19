Угорець намагався вивезти українку за кордон задля сексуальної експлуатації

Громадянин Угорщини намагався вивезти українку за кордон задля сексуальної експлуатації.
Про це повідомляє прессслужба ДПСУ.
“Під час переправлення 27-річної українки за кордон прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції затримали громадянина Угорщини. Іноземець мав намір вилетіти зі своєю жертвою до Королівства Камбоджі”, – повідомляють прикордонники.
Встановлено, що зловмисник познайомився з дівчиною в соцмережах і, скориставшись її скрутним життєвим становищем, схилив до роботи в борделях.
У результаті обшуків у фігуранта вилучили грошові кошти, банківські картки, чорнові записи й автомобіль, що використовувався як засіб вчинення злочину.
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.