        Суспільство

        Удар по російському кораблю-носію ракет “Калібр” у Карелії: ССО розкрили деталі

        Галина Шподарева
        4 Жовтня 2025 13:29
        читать на русском →
        Ракетний корабель "Град" / Фото: ССО
        Ракетний корабель "Град" / Фото: ССО

        Збройні сили України уразили ракетний корабель “Град” проєкту 21631 “Буян-М” в Онезькому озері в Республіці Карелія РФ. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс “Калібр-НК”.

        Про це повідомили в Силах спеціальних операцій ЗСУ.

        4 жовтня о 4:31 ранку в результаті успішних дій одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в Онезькому озері (Республіка Карелія) уражено малий ракетний корабель “Град” (бортовий номер 575) проєкту 21631 “Буян-М”.

        Реклама
        Реклама

        “Ракетоносій йшов з Балтійського у Каспійське море. Ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються” – йдеться в повідомленні.

        Як зазначили в ССО, уражений “Град” є одним із найновіших і найсучасніших кораблів РФ, введений до складу Балтійського флоту Росії 29 грудня 2022 року.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини