Удар по російському кораблю-носію ракет “Калібр” у Карелії: ССО розкрили деталі

Збройні сили України уразили ракетний корабель “Град” проєкту 21631 “Буян-М” в Онезькому озері в Республіці Карелія РФ. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс “Калібр-НК”.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій ЗСУ.

4 жовтня о 4:31 ранку в результаті успішних дій одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в Онезькому озері (Республіка Карелія) уражено малий ракетний корабель “Град” (бортовий номер 575) проєкту 21631 “Буян-М”.

“Ракетоносій йшов з Балтійського у Каспійське море. Ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються” – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ССО, уражений “Град” є одним із найновіших і найсучасніших кораблів РФ, введений до складу Балтійського флоту Росії 29 грудня 2022 року.