Удар по Харкову: Поліція відкрила кримінальне провадження

Як повідомлялося, сьогодні, 15 вересня, попередньо, КАБами окупанти обстріляли Немишлянський район Харкова. Одна з авіабомб влучила в багатоповерхівку. У квартирах зайнялася пожежа. Станом на зараз відомо про 35 постраждалих мешканців району, у тому числі троїх дітей.

Рятувальники борються з вогнем, який охопив будинок. У житловому районі немає жодного військового об’єкта. Це спальний квартал / Фото телеграм-канал @synegubov

На цю хвилину госпіталізували 12 людей, іншим постраждалим надають допомогу на місці.

Одна жінка та хлопчик 12 років – у важкому стані.

Рятувальна операція триває. На місцях подій працюють поліцейські слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, рятувальники та медики.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, постраждалим забезпечено перша медична допомога, вода, гаряче харчування.