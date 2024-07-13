Кримінал

Удар по Будах завдано “Іскандерами”
13 Липня 2024 20:45
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харківська область
13 липня близько 15:40 збройні сили рф завдали ракетний удар по залізничному вокзалу у селищі Буди Харківського району. Після прибуття служб війська рф за тактикою повторного удару вдарили ракетою по тій самій локації / Фото Харківська обласна прокуратура

Кількість постраждалих унаслідок подвійного удару російських окупантів по сел. Буди Харківської області збільшилася до 23 осіб, серед них дівчинка-підліток, повідомила прес-служба Харківської облпрокуратури.

“Отримали травми різного ступеня тяжкості 23 людини, зокрема 14-річна дівчинка”, – ідеться в повідомленні прес-служби станом на 20.10 суботи.

За попередніми даними, російські війська вдарили по селищу двома ракетами “Іскандер-М” із проміжком у півгодини. Пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося раніше, унаслідок подвійного ворожого удару по Будах загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції Олексій Кощій.


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