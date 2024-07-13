Удар по Будах завдано “Іскандерами”

Кількість постраждалих унаслідок подвійного удару російських окупантів по сел. Буди Харківської області збільшилася до 23 осіб, серед них дівчинка-підліток, повідомила прес-служба Харківської облпрокуратури.

“Отримали травми різного ступеня тяжкості 23 людини, зокрема 14-річна дівчинка”, – ідеться в повідомленні прес-служби станом на 20.10 суботи.

За попередніми даними, російські війська вдарили по селищу двома ракетами “Іскандер-М” із проміжком у півгодини. Пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося раніше, унаслідок подвійного ворожого удару по Будах загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції Олексій Кощій.