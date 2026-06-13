Удар FPV-дрона забрав життя чоловіка на Харківщині, ще четверо людей постраждали

Минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Куп’янського районів. Для атак окупанти застосовували безпілотники та керовану авіацію.

Найтяжчі наслідки зафіксовано в селі Петропавлівка Чугуївського району, повідомляє поліція Харківщини. Під час атаки FPV-дрона загинув 70-річний чоловік. За даними поліції, він перебував у транспортному засобі. Після першого удару чоловік отримав поранення, а повторний скид боєприпасу став смертельним.

У селищі Печеніги поранення отримав 63-річний чоловік, якого госпіталізували до медичного закладу.

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У селах Ковалі та Завадське Золочівської громади пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу 84-річна мешканка села Ковалі зазнала гострої реакції на стрес. Також у громаді пошкоджені лінії електропередач і згорів житловий будинок.

Поблизу села Зрубанка під час проведення польових робіт вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Поранення дістав 55-річний чоловік, його доставили до лікарні.

Під обстрілом також перебував Люботин. У місті пошкоджено приміщення, зруйновано дах, вибито вікна та пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури.

У Куп’янському районі росіяни завдали ударів керованою авіацією по селищу Шевченкове. Там пошкоджено будівлю лікарні, приміщення магазину та чотири автомобілі швидкої допомоги. Внаслідок атаки постраждала одна цивільна людина.

У селищі Приколотне пошкоджено житловий будинок і будівлю цивільного підприємства. Також на Вовчанщині через обстріли зруйновано домоволодіння та пошкоджено електромережі.