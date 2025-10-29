Убивший жінку та її шестирічного сина житель Уралу пішов воювати проти України, щоб уникнути довічного ув’язнення — росЗМІ

В Росії чоловік, обвинувачений у жорстокому вбивстві жінки та її дитини, пішов на війну з Україною просто з-під слідства. Як повідомляють російські видання, мешканець міста Серов Свердловської області Олександр Гоок, якому загрожувало довічне ув’язнення, уклав контракт із Міноборони РФ та вирушив на фронт.

16 жовтня чоловік не з’явився на засідання суду, де йому мали продовжити арешт. В об’єднаній пресслужбі судів регіону підтвердили, що матеріали про продовження запобіжного заходу не надходили. Водночас у Слідчому комітеті по Свердловській області інформацію про його відправку на війну офіційно не підтвердили, але й не спростували.

За даними слідства, у листопаді 2024 року 42-річна Ольга Сорока приїхала до Гоока в Серов із 6-річним сином. Між ними виникла сварка під час розпиття алкоголю. За інформацією E1.ru, чоловік по черзі вбив дитину та матір, після чого розчленував тіло жінки й разом із тілом хлопчика поклав рештки у сміттєві пакети. Голову жінки згодом виявили в компостній ямі на території садового товариства, інші останки знайти не вдалося.

У квітні 2025 року Гоока було заарештовано, він зізнався у скоєному злочині. Тепер, як пишуть російські ЗМІ, чоловік уникнув суду, скориставшись мобілізаційним контрактом, і був відправлений воювати проти України.