У Європарламенті заявили, що не будуть спостерігати за виборами у РФ

Європейський парламент не спостерігатиме за виборами президента РФ, які відбудуться 15-17 березня 2024 року, і не коментуватиме процес та результати.

Про це йдеться у заяві євродепутатів Девіда Макалістера та Томаша Тобе, які є є співголовами Групи підтримки демократії та координації виборів Європейського парламенту.

“Європарламент не спостерігатиме за цим виборчим процесом і, отже, не коментуватиме ані процес, ані результати, які будуть оголошені згодом. Жоден окремий член ЄП не був уповноважений спостерігати або коментувати цей виборчий процес від його імені ані на території РФ, ані на незаконно анексованій території Криму чи територіях України, незаконно окупованих Росією”, — йдеться у заяві.

Тому, за словами євродепутатів, якщо будь-який член Європарламенту вирішить прокоментувати ці вибори, він зробить це “за власною ініціативою і за жодних обставин не повинен зобов’язувати Європейський парламент будь-якими заявами чи діями”.