У ЄС набув чинності закон про цифрові послуги

У всіх країнах Євросоюзу в суботу, 17 лютого, набув чинності закон про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), що зобов’язує інтернет-платформи і соціальні мережі вживати заходів для захисту користувачів від нелегального контенту, товарів і послуг.

Пости, що пропагують ненависть, агресію або містять дезінформацію, підлягають якнайшвидшому видаленню, пише DW.

Особливу відповідальність покладено на великі онлайн-платформи, що мають понад 45 млн користувачів у ЄС, – такі як Facebook, Amazon і Google. Для дуже великих платформ норми DAS застосовуються вже з 25 серпня 2023 року. Вони перебувають під прямим наглядом Єврокомісії. Користувачі мають можливість направляти скарги на дуже великі платформу безпосередньо регулятору.