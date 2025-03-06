У ЄС готуються до можливої нової хвилі українських біженців, – Politico

Країни Європейського Союзу готуються до можливої нової хвилі українських біженців у разі ескалації війни та припинення військової допомоги США.

Про це повідомляє Politico.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що у випадку загострення ситуації необхідно запровадити обов’язковий розподіл українських біженців між країнами ЄС за справедливим механізмом. Водночас вона наголосила, що поки не очікує значного напливу людей і це лише сценарій для обговорення.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер зазначив, що його країна вже прийняла значну кількість українців і наразі зосереджена на їхній інтеграції.

За даними Євростату, станом на грудень 2023 року понад 4,3 мільйона українців перебували під тимчасовим захистом у європейських країнах. Найбільше біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія.