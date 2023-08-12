У ЄК назвали “цілеспрямованим” удар Росії по запорізькому готелю

Удар російських військ по Запоріжжю є продовженням «терору проти цивільного населення» України, заявив речник зовнішньополітичної служби Європейської комісії Петер Стано.

«Цього разу у Запоріжжі вони цілеспрямовано били по готелям, де працюють дитячі літні табори. Ці військові злочини мають бути припинені. Усіх винних буде притягнуто до відповідальності», – заявив Стано.

Раніше координатор ООН в Україні Деніз Браун заявила, що готель Reikartz часто використовували співробітники ООН та інших неурядових організацій для підтримки постраждалих.

Росія стверджує, що у Запоріжжі 10 серпня її військові завдали удару по базі, де базувалися «іноземні найманці». Жодних доказів цього твердження Міністерство оборони РФ не навело.

За даними Національної поліції, удару було завдано ракетою «Іскандер-К». Одна людина загинула, понад десять – було поранено.