Суспільство

У Єгипті акула здійснила напад на двох туристів 
30 Грудня 2024 12:42
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єгипет
Ілюстративне фото з відкритих джерел

На узбережжі Червоного моря в Єгипті сталася трагедія: акула напала на туристів, унаслідок чого одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

Про це пише BBC News Україна з посиланням на Міністерство довкілля Єгипту.

Інцидент трапився 29 грудня неподалік курортного міста Марса-Алам, популярного серед дайверів. У повідомленні єгипетського Міндовкілля зазначено, що напад стався у “глибоководній зоні за межами визначеної території для плавання”.

Жертвами стали двоє іноземців, за даними агентства AFP — громадяни Італії. 48-річний мешканець Риму загинув, а 69-річний турист отримав поранення. Обох чоловіків доправили до лікарні у місті Порт Галіб, розташованому за 48 кілометрів від Марса-Аламу.

Влада Єгипту оголосила, що плавальну зону в Марса-Аламі тимчасово закриють, а обставини події розслідуватимуть.

Згідно з даними Інституту дослідження акул, за останнє десятиліття в Червоному морі було зафіксовано чотири смертельні напади акул. Останній випадок стався в червні 2023 року біля Хургади, де загинув 24-річний громадянин Росії.


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