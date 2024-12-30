У Єгипті акула здійснила напад на двох туристів 

На узбережжі Червоного моря в Єгипті сталася трагедія: акула напала на туристів, унаслідок чого одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

Про це пише BBC News Україна з посиланням на Міністерство довкілля Єгипту.

Інцидент трапився 29 грудня неподалік курортного міста Марса-Алам, популярного серед дайверів. У повідомленні єгипетського Міндовкілля зазначено, що напад стався у “глибоководній зоні за межами визначеної території для плавання”.

Жертвами стали двоє іноземців, за даними агентства AFP — громадяни Італії. 48-річний мешканець Риму загинув, а 69-річний турист отримав поранення. Обох чоловіків доправили до лікарні у місті Порт Галіб, розташованому за 48 кілометрів від Марса-Аламу.

Влада Єгипту оголосила, що плавальну зону в Марса-Аламі тимчасово закриють, а обставини події розслідуватимуть.

Згідно з даними Інституту дослідження акул, за останнє десятиліття в Червоному морі було зафіксовано чотири смертельні напади акул. Останній випадок стався в червні 2023 року біля Хургади, де загинув 24-річний громадянин Росії.