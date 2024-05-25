Суспільство

У Вовчанську залишилося близько півсотні мирних мешканців

25 Травня 2024 14:04
евакуація, харків, Вовчанськ
Тіла двох жінок на вулицях Вовчанська / Фото Getty Images

У Вовчанську евакуація ускладнена через посилені обстріли та захоплення людей в полон. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі “Єдиних новин”. Наразі у місті перебуває до 50 цивільних людей. Евакуаційні заходи тривають.

Він також повідомив, що сьогодні ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в Харкові та районах. “Наші рятувальники майже цілодобово ліквідовують пожежі як і в міській забудові, так і на відкритій території. Залучаємо додаткові резерви”, – заявив Синєгубов.

Він також зазначив, що триває будівництво третьої лінії оборони – попри інтенсивні обстріли, її готовнисть складає 90%.


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