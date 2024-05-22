Кримінал

У Вовчанську росіяни обстріляли автомобіль поліції під час евакуації

22 Травня 2024 15:21
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Російські окупанти обстріляла автомобіль поліції під час евакуації людей з Вовчанська. Один поліцейський загинув, ще один поранений. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних. 

“Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди”, – зазначив Клименко.


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