У Вовчанську росіяни обстріляли автомобіль поліції під час евакуації

Російські окупанти обстріляла автомобіль поліції під час евакуації людей з Вовчанська. Один поліцейський загинув, ще один поранений.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних.

“Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди”, – зазначив Клименко.