Суспільство

У Волгоградській області РФ дрон атакував потяг, який перевозив паливо: зайнялась пожежа

14 Травня 2024 07:50
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пожежа, дрони, рф
Ілюстративне фото / Getty Images

У Волгоградській області Росії з рейок зійшов і спалахнув вантажний потяг, який перевозив паливо. Ймовірно, причиною аварії став дрон.

Про це повідомляє Baza.

За попередньою інформацією російських ЗМІ, поїзд зійшов з рейок “через втручання сторонніх осіб”.

Аварія сталася близько першої години ночі в районі станції Котлубань. Постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби.

За даними Baza, внаслідок атаки дрона загорілися два вагони з паливом. За попередніми даними, одна цистерна вибухнула. Після цього паливо розлилося і загорілася трава.

Загалом з рейок зійшли 9 вагонів поїзда. Наразі пожежу локалізовано, але повністю її загасити поки що не вдалося.


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