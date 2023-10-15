Кримінал

У Венеції ще один автобус вилетів з дороги: постраждали 15 людей

15 Жовтня 2023 12:32
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італія, дтп

Як мінімум 15 людей постраждали внаслідок ДТП у Венеції, де у суботу, 14 жовтня, електробус виїхав за межі проїжджої частини та врізався в огорожу біля житлового будинку, передає DW.

За даними поліції, водій не впорався з керуванням під час повороту. ЗМІ пишуть, що чоловік пояснив це проблемами зі здоров’ям. Він, як і більшість пасажирів автобуса, зазнав легких травм. Інцидент стався у Местрі – материковому кварталі Венеції.

4 жовтня в автобус з туристами впав з естакади біля залізничних колій у цьому ж районі і спалахнув. В результаті загинула 21 особа, зокрема дев’ять українців.

В обох випадках транспортні засоби, що потрапили в ДТП, належали до однієї і тієї ж компанії La Linea.


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