Політика

У Великобританії пройшли підготовку 15 тисяч військових ЗСУ

5 Травня 2023 21:53
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навчання

У Великобританії пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Як він зазначив у Telegram, з процесом навчання чергової групи військових ЗСУ у цей день разом з ним ознайомились міністр оборони Великобританії Бен Воллес та перша леді України Олена Зеленська.

“Скоординували з Беном Воллесом кроки, необхідні для нашого контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України. Систематично рухаємося в цьому напрямку”, – написав Шмигаль. Глава українського уряду додав, що українська армія опановує стандарти НАТО на практиці – “на полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом”.

У рамках програми Interflex, яка стартувала у липні 2022 року, українські військові проходять навчання та тренування на території Великобританії. У ній беруть участь дев’ять країн-партнерів.

Нагадаємо, Шмигаль та Зеленська перебувають з візитом у Великобританії і завтра візьмуть участь у коронації Чарльза ІІІ.


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