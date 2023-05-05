У Великобританії пройшли підготовку 15 тисяч військових ЗСУ

У Великобританії пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Як він зазначив у Telegram, з процесом навчання чергової групи військових ЗСУ у цей день разом з ним ознайомились міністр оборони Великобританії Бен Воллес та перша леді України Олена Зеленська.

“Скоординували з Беном Воллесом кроки, необхідні для нашого контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України. Систематично рухаємося в цьому напрямку”, – написав Шмигаль. Глава українського уряду додав, що українська армія опановує стандарти НАТО на практиці – “на полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом”.

У рамках програми Interflex, яка стартувала у липні 2022 року, українські військові проходять навчання та тренування на території Великобританії. У ній беруть участь дев’ять країн-партнерів.

Нагадаємо, Шмигаль та Зеленська перебувають з візитом у Великобританії і завтра візьмуть участь у коронації Чарльза ІІІ.