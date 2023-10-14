Кримінал

У турецькому готелі знайдено мертвим високопоставленого російського дипломата

14 Жовтня 2023 13:38
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росія

Директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС Росії Микола Кобринець помер у віці 61 року, повідомила прес-служба відомства.

«Пішов талановитий дипломат, досвідчений керівник та чуйний наставник, який присвятив усе своє трудове життя захисту зовнішньополітичних інтересів батьківщини», — йдеться у повідомленні.

Турецький телеканал NTV передає, що Кобринеця знайшли мертвим у номері готелю, який знаходиться в районі Таксім у Стамбулі.

Його колеги спробували додзвонитися до дипломата після того, як той не прийшов на ранкову зустріч. Після цього співробітники готелю зайшли в номер Кобринеця та знайшли його тіло.

За попередніми даними, дипломат помер від серцевого нападу. Тіло дипломата доставили до моргу для встановлення точної причини смерті.


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