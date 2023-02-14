Спорт

У Туреччині закарпатські футболісти побилися з футболістами з ярославського “Шинника”

14 Лютого 2023 08:04
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футбол

У турецькому готелі Royal Seginus, де одночасно проживають футболісти російської та української команд, сталася масова бійка, повідомляє База.

За попередніми даними, все почалося ввечері 13 лютого, коли виник конфлікт між представниками клубу “Мінай” та начальством ярославського “Шинника”. Росіянин запропонував українцям вийти на вулицю і розібратися «віч-на-віч», однак у розбірки втрутилися співробітники готелю, і конфлікт вдалося загасити.

Через деякий час кілька гравців українського клубу опинилися в одному ліфті з футболістами «Шинника» та побили їх. Щоправда, коли ліфт приїхав на поверх, там стояла група ярославських футболістів і між гравцями почалася масова бійка. У готель довелося викликати співробітників поліції та швидку допомогу. Наразі між футболістами та представниками команд досі відбуваються сутички. У готелі тепер на постійній основі чергують двоє співробітників поліції та додаткові наряди охорони.

У самому готелі підтвердили інформацію про бійку, але повідомили, що «зараз вже все спокійно».


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