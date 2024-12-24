Кримінал

У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки, загинули щонайменше 12 осіб  
24 Грудня 2024 09:37
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вибух, туреччина
У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки / Скриншот відео з ефіру HABER Turk

На заводі ZSR у селі Каваклі, що поблизу турецького міста Балікесир, стався потужний вибух, унаслідок якого загинули щонайменше 12 людей, троє отримали поранення.

Про це повідомив губернатор Балікесира Ісмаїл Устаоглу, передає CNN Turk.  

Вибух стався у виробничій частині заводу, зокрема в цеху виробництва капсул. Наразі причина події невідома. Будівлю заводу зруйновано, а на місце були спрямовані численні пожежні бригади.  

 “Усі наші команди працюють на місці, щоб встановити обставини трагедії”, — заявив Устаоглу.  


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