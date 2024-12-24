У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки, загинули щонайменше 12 осіб  

На заводі ZSR у селі Каваклі, що поблизу турецького міста Балікесир, стався потужний вибух, унаслідок якого загинули щонайменше 12 людей, троє отримали поранення.
Про це повідомив губернатор Балікесира Ісмаїл Устаоглу, передає CNN Turk.
Вибух стався у виробничій частині заводу, зокрема в цеху виробництва капсул. Наразі причина події невідома. Будівлю заводу зруйновано, а на місце були спрямовані численні пожежні бригади.
“Усі наші команди працюють на місці, щоб встановити обставини трагедії”, — заявив Устаоглу.
#SONDAKIKA Patlayıcı fabrikasında patlamada 12 ölü— CNN TÜRK (@cnnturk) December 24, 2024
Balıkesir Valisi: 3 kişi yaralandı, sabotaj ihtimali yok https://t.co/9LKQk8BL9b pic.twitter.com/ACmFTi58ng