У травні Росія запустила по Україні 300 іранських дронів

Протягом травня Росія запустила Україною 300 безпілотників “Шахед”, що є найінтенсивнішим їх застосуванням, пише у своєму зведенні британська розвідка.

Можливо, Росія запускає так багато “Шахедів”, щоби змусити Україну витратити цінні запаси нових ракет ППО, припускають у відомстві. Однак малоймовірно, що Росія досягла успіху, тому що Україна збила не менше 90% дронів, що прилітають, за допомогою більш старих ракет ППО та електронних перешкод.

“Росія також, ймовірно, намагалася виявити та вразити українські сили далеко за лінією фронту. Однак Росія залишається дуже неефективною у поразці таких динамічних цілей на відстані через поганий процес прицілювання”, – йдеться у зведенні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 June 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/E0RATcLPZ4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 5, 2023