Політика

У травні Росія запустила по Україні 300 іранських дронів

5 Червня 2023 10:35
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розвідка британії

Протягом травня Росія запустила Україною 300 безпілотників “Шахед”, що є найінтенсивнішим їх застосуванням, пише у своєму зведенні британська розвідка.

Можливо, Росія запускає так багато “Шахедів”, щоби змусити Україну витратити цінні запаси нових ракет ППО, припускають у відомстві. Однак малоймовірно, що Росія досягла успіху, тому що Україна збила не менше 90% дронів, що прилітають, за допомогою більш старих ракет ППО та електронних перешкод.

“Росія також, ймовірно, намагалася виявити та вразити українські сили далеко за лінією фронту. Однак Росія залишається дуже неефективною у поразці таких динамічних цілей на відстані через поганий процес прицілювання”, – йдеться у зведенні.


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