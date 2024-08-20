У Тернополі ліквідували пожежу, яка виникла через удар “шахеда”

У ніч на 20 серпня 2024 року Росія атакувала Україну ракетами та ударними дронами.

У Тернополі російських БпЛА влучив в об’єкт промисловості на околиці міста, внаслідок чого виникла масштабна пожежа на одному із резервуарів з пальним

Ліквідувати пожежу вдалось о 14:40, повідомляє ОВА.

У Тернополі та навколишніх селах працівники Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводили дослідження замірів повітря та води. Наразі не виявлено перевищення шкідливих речовин в повітрі, однак є сліди продуктів згоряння – вуглекислий газ та частки хлорвмісних речовин.