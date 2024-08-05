Суспільство

У Силах оборони повідомили, що окупанти перекидають на Харківщину підрозділи з Луганщини 
5 Серпня 2024 12:19
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луганська область, фронт, Харківщина
Ілюстративне фото / 148 ОАБр ДШВ

Ворог перекидає свої підрозділи з Луганської області на Харківський напрямок. Також, серед окупантів спостерігається зростання кількості самогубств.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявив речник ОТУ «Харків» Віталій Саранцев.

«Останній підрозділ, який наразі висувається на Харківщину – це 22-ий мотострілецький полк (ЗС РФ – ред.), він висувається з Луганської області. Також противник здійснює внутрішні ротації, залучає добровольчі підрозділи або навіть іноземних громадян, яких або примусом, або обманом змушує йти в бій. Це представники або Близького Сходу, або середньоазіатських, або африканських країн. Це можуть бути студенти старших курсів, яких шантажують тим, що відправлять у північні регіони країни, якщо вони не підуть воювати. Це можуть бути обмануті гастарбайтери, яким вони пообіцяли дати російське громадянство, якщо ті візьмуть участь у бойових діях», – розповів речник, додавши, що захмарні гроші окупанти не отримують, оскільки, як правило, не доживають навіть до першої виплати.

Саранцев також повідомив, що серед російських військових почастішали випадки самогубства.

«Дуже часті випадки суїцидів військовослужбовців, які дістали поранення. Вони розуміють, що їх з-під вогню ніхто не витягне, що їм не буде допомоги, що вперед вони вже не можуть іти, назад не можуть іти, й тому вони просто закінчують життя самогубством», – розповів речник.


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