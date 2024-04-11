У США вважають, що Іран точно здійснить удар по Ізраїлю

Удар Ірану по території Ізраїлю у відповідь на обстріл свого консульства у Сирії неминучий.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела, поінформовані із даними розвідки.

“США та союзники переконані, що масштабний удар із боку Ірану або його прибічників із використанням дронів або ракет по військових та урядових цілях Ізраїлю – неминучий”, – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Іран, вірогідно, вже протягом найближчих днів використає високоточні ракети для удару по ізраїльських цілях. “Грунтуючись на даних американської та ізраїльської розвідок, йдеться про те, коли це станеться, а не про те, чи станеться”, – зауважує Bloomberg.

Очікується, що уражені будуть ізраїльські урядові та військові об’єкти, але не цивільні. “Посадовці США допомагають Ізраїлю у плануванні й діляться оцінками розвідки”, – зазначає агентство.

Наразі кілька дипломатичних місій в Ізраїлі готуються до евакуації, однак жодна із них не має планів робити це негайно.