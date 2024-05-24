Суспільство

У США собача авіакомпанія BARK Air здійснила перший рейс

24 Травня 2024 21:24
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Перша авіакомпанія для собак BARK Air у США виконала свій перший політ з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє New York Post.

Всередині США квиток коштує 6 тисяч доларів, міжнародний — 8 тисяч доларів. За даними сайту бронювання авіакомпанії, квитки на перший рейс були повністю розпродані.

Собаки-пасажири авіакомпанії BARK Air / Фото з Instagram Bark air

Кожен рейс вміщує 15 собак плюс їхніх господарів. Дітям заборонено літати на літаках BARK Air, а всі пасажири-люди повинні бути не молодше 18 років.

У салоні для собак передбачено напої, їжу, заспокійливі засоби, як-от феромони, музика, теплі рушники з ароматом лаванди тощо.


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