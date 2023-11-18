Політика

У США оприлюднять 40 000 годин відеозаписів заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року

18 Листопада 2023 13:54
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Новий спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що понад 40 000 годин відеозаписів із камер спостереження, зроблених під час нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року, будуть опубліковані у відкритому доступі, передає VOA.

“Сьогодні я виконую свою обіцянку, дану американському народу, і роблю всі записи 6 січня доступними для всіх американців, – заявив Джонсон, в ефірі телеканалу в соціальній мережі X. – Правда і прозорість мають вирішальне значення”.

«Це рішення дасть можливість мільйонам американців, громадським організаціям та ЗМІ побачити на власні очі, що сталося того дня, а не покладатися на інтерпретацію невеликої групи урядовців», – сказав Джонсон.

Він також пообіцяв, що обличчя приватних осіб будуть розмиті, щоб «не стати мішенню для помсти», а відеозаписи із секретною інформацією щодо безпеки будівлі Капітолію будуть приховані.

Майк Джонсон – республіканець, який представляє штат Луїзіна, є прихильником колишнього президента Дональда Трампа, підтримує його кандидатуру на виборах-2024 та був однією з ключових фігур у Палаті представників у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року.

Тисячі годин записів з камер відеоспостереження вже були переглянуті Спеціальною комісією Палати представників, яка розслідувала напад на Капітолій прихильників Трампа, які прагнули завадити перевірці перемоги демократа Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.

Спеціальна комісія рекомендувала пред’явити Трампу звинувачення у заколоті та інших правопорушеннях у зв’язку із заворушеннями в Капітолії.

У березні 2024 року Трамп, який претендує на висування в президенти від Республіканської партії, має постати перед судом у Вашингтоні за звинуваченням у змові з метою скасування результатів виборів 2020 року та у зв’язку з нападом на Капітолій 6 січня.


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