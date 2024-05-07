Кримінал

У США оголосили мільйонну винагороду за інформацію про російського хакера

7 Травня 2024 21:19

США, Велика Британія та Австралія запровадили санкції щодо одного з лідерів хакерського угруповання LockBit росіянина Дмитра Хорошева, повідомила пресслужба британського уряду.

Влада Великої Британії вважає це угруповання причетним до чверті всіх кібератак, що сталися 2023 року. Загалом жертвами хакерів за останні роки стали тисячі людей і компаній по всьому світу, ідеться у пресрелізі. Зокрема, атак зазнали понад 200 британських компаній.

Санкції щодо Хорошева передбачають заборону на в’їзд на територію країни і заморожування його активів у разі їх виявлення.

У пресрелізі Мінфіну США зазначено, що санкції щодо Хорошева було введено “за його роль у розробленні та поширенні програми-вимагача LockBit”. Також у відомстві додали, що Держдепартамент США оголосив про нагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту Хорошева.

Паралельно з цим Мін’юст США повідомив, що Хорошеву, відомому під ніками BitSupp, LockBit і putinkrab, було висунуто обвинувачення за 26 пунктами. В обвинувальному висновку йдеться, що хакер отримав від діяльності Lockbit щонайменше 100 мільйонів доларів.


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