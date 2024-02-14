Політика

У США оголосили імпічмент міністру внутрішніх справ

14 Лютого 2024 07:33
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сша, мзс
Алехандро Майоркас, AP

Палата представників США проголосувала за імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса, першого секретаря кабінету міністрів, який був імпічментований майже за 150 років.

Про це пише CNN, передає Суспільне.

Раніше Палата представників після голосування прийняла резолюцію про оголошення Майоркасу імпічменту. Це рішення підтримали 214 конгресменів, 213 виступили проти.

Минулого разу Палата представників прийняла резолюцію про імпічмент міністра оборони Вільяма Белнапа 2 березня 1876 року за звинувачення у корупційному скандалі. Того ж дня він пішов у відставку.

У випадку з Майоркасом, якого палата представників звинуватила у міграційній кризі в країні, сенатори також, швидше за все, стануть на бік міністра.

Майоркас є членом уряду президента США, демократа Джо Байдена. Американський лідер публічно підтримує його. Американський сенат, який має прийняти остаточне рішення про імпічмент, зараз також контролюється демократами.

Понад 6,3 мільйона мігрантів незаконно в’їхали до США з 2021 року, що зробило імміграцію спірним і політично спірним питанням напередодні листопадових виборів.

Це питання є основним напрямком кампанії Дональда Трампа з витіснення Джо Байдена з посади.


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