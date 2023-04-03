У США очікують український контрнаступ найближчими тижнями

Постійна представниця США при НАТО посол Джуліанн Смітт під час онлайн-брифінгу заявила, що Захід очікує контрнаступ ЗСУ протягом найближчих тижнів. Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми очікуємо, що українці просуватимуться або почнуть власний весняний наступ упродовж ближчих тижнів”, – зазначила Смітт.

У цьому зв’язку вона підкреслила, що саме українська сторона визначатиме час, а також тактику дій щодо свого контрнаступу.

За її словами, Росія також демонструє спроби розпочати новий наступ зі свого боку.

“Але схоже, що Росія зараз не має нічого конкретного, що дало б їй сподівання з точки зору значних перемог на полі бою”, – додала дипломат.