Суспільство

У Соледарі артилеристи знищили штаб та польовий склад “вагнеровців”

20 Січня 2023 11:20
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війна

Воїни 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України накрили штаб та польовий склад вагнеровців у Соледарі.

”Окупанти використовують житлові будинки і подвір’я у якості штабів та складів, але наші артилеристи бачать усе. Українська земля горить і горітиме під ногами ворогів. Велика подяка МАДЯР / Фундація розвитку закарпатського мистецтва за Очі!”, – йдеться у коментарі до відео.


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