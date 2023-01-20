У Соледарі артилеристи знищили штаб та польовий склад “вагнеровців”

Воїни 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України накрили штаб та польовий склад вагнеровців у Соледарі.

”Окупанти використовують житлові будинки і подвір’я у якості штабів та складів, але наші артилеристи бачать усе. Українська земля горить і горітиме під ногами ворогів. Велика подяка МАДЯР / Фундація розвитку закарпатського мистецтва за Очі!”, – йдеться у коментарі до відео.

Знову Соледар.



Артилерія 45 ОАБр ЗСУ накрили штаб та польовий склад «вагнеровців».

Огонь коректіровал дрон групи «Мадяра». https://t.co/M5lzk2ZtTY pic.twitter.com/IlRwoVFlli — Юрiй Мисягiн (@2uwmp) January 20, 2023